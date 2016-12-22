СМИ сообщили об обстреле пассажирского самолета в Хабаровске

В Хабаровске во время техосмотра во внешнем оборудовании пассажирского самолета Ан-24 обнаружили пулю от автомата Калашникова, сообщил агентству «Интерфакс» источник в наземных службах аэропорта.

«При проведении технического обслуживания пассажирского Ан-24 после приземления в Хабаровске техников насторожило нештатное отверстие в обтекателе локатора. При демонтаже локатора внутри обнаружилась пуля от автомата Калашникова, — сообщил собеседник агентства.

Ранее о том, что в Ан-24 нашли пулю сообщал телеканал РЕН ТВ, не указывая источник информации. По его данным, самолет летел из Николаевска-на-Амуре и приземлился в Хабаровске 17 октября.

Источник ТАСС заявил, что правоохранительные органы региона начали проверку после сообщений о возможном обстреле воздушного судна. По словам собеседника агентства, во внешнем оборудовании обнаружили некий предмет.

«Пуля это или нет, пока сказать сложно. Для подтверждения нужно провести экспертизу. Пока также устанавливается, как этот предмет там оказался, — подложили его или в самолет стреляли», — рассказал источник.

Он добавил, что в настоящее время самолет находится в Хабаровске на ремонте и не эксплуатируется.