Обама напомнил о начавшемся при нем росте экономики США

Экс-президент США Барак Обама заявил, что несмотря на заявления об «экономических чудесах», которые происходят сейчас, нужно помнить, что рост экономики страны начался во время его президентства, передает CBS.

«К тому моменту, когда я покинул офис, зарплаты росли, число незастрахованных снижалось. Вот что я передал следующему парню. Так что, когда вы слышите все эти разговоры об экономических чудесах, помните, кто их начал», — сказал Обама в штате Невада на мероприятии в поддержку кандидата от Демократической партии в сенат

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что до его прихода в Белый дом, экономика Китая могла обогнать американскую. «Теперь этого не случится», — сказал Трамп.

Газета The New York Times подсчитала, что за 18 месяцев до президентства Трампа в США появилось 3,7 млн рабочих мест, а за 18 месяцев после — 3,4 млн. В то же время, издание Huffington Post подчеркивает, что в 2017-ом после отмены Трампом реформы Obamacare, число американцев без медицинской страховки увеличилось до 12,2% по сравнению с 10,9% в конце 2016.