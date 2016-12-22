Сотрудника института РАН обвинили в экстремизме из-за публикаций в ЖЖ

Сотруднику Института языкознания Российской академии наук (РАН) Алексею Касьяну предъявили обвинения в возбуждении ненависти или вражды (ч.1 ст. 282 УК) из-за публикаций, которые он сделал в «Живом Журнале» (ЖЖ), рассказал РБК его адвокат Сергей Бадамшин.

«Обвинение предъявлено за публикации в «Живом журнале». Меняется статус подозреваемого на обвиняемого, по поводу психолого-лингвистических экспертиз в нарушение ст. 195 и ст. 198 УПК России мы в ближайшее время все обжалуем», — рассказал Бадамшин.

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Москве не ответили на звонки РБК.

Как сообщает издание «Медиазона», в июне в квартире Касьяна прошли обыски, тогда же стало известно, что в отношении лингвиста возбуждено уголовное дело.