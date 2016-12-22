Cобянин рассказал Путину о рекордах транспортной инфраструктуры Москвы

В 2018 году в Москве ввели в эксплуатацию 32 км линий метро и 127 км дорог, тем самым побив установленные ранее рекорды, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«По вводу метро мы побили все рекорды, которые были и в наше время, и в советское время, и ввели 32 километра линий метро, 15 станций и два депо», — сказал Собянин. Он добавил, что еще 10 станций столичного метрополитена могут ввести в эксплуатацию либо в конце текущего года, либо в начале 2019-го.

По словам мэра Москвы, в 2018-ом также ввели 127 км дорог, в том числе «сложнейшие инженерные сооружения» — мосты, путепроводы и тоннели, несколько участков Калужского шоссе и его соединения с Киевским шоссе, а также участки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд.

«Уже есть заделы для дальнейшего движения вперед. То есть это не так, что мы чего-то специально под выборы сделали и на этом остановились. Нет», — сказал Собянин, подчеркнув, что такую же «активную стройку» власти Москвы намерены продолжать ежегодно.

На вопрос Путина о том, как развитие транспортной инфраструктуры отражается на экономике Москвы, Собянин заявил, что на каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, город получает 3 руб. от частных инвесторов.

Мэр Москвы добавил, что в 2018-ом под проект реновации планируется передать примерно 1 млн кв. м, а в 2019-ом «одновременно будут строиться» уже 4 млн кв. м. «Проект полностью обеспечен бюджетным финансированием. Первая стадия — это бюджетная, затем будем, конечно, пытаться привлекать внебюджетные ресурсы», — сказал Собянин.