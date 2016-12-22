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Собянин рассказал про тысячу согласившихся переехать по реновации семей
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Собянин рассказал про тысячу согласившихся переехать по реновации семей
Реновация Москвы, 15:34
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Собянин рассказал про тысячу согласившихся переехать по реновации семей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более тысячи семей уже переехали или дали согласие на переезд в новые дома, построенные по программе реновации. Об этом сообщает ТАСС.

«Программа реновации постепенно набирает обороты. Сегодня уже более тысячи семей переехали или дали согласие на переезд в новые квартиры. Нагатинский затон стал одним из первых районов Москвы, где мы начали программу реновации», — сказал градоначальник.

По словам мэра, один дом заселяется, второй находится в процессе достройки, еще три стартовые площадки готовятся к освоению.

В августе в Москве в рамках реновации снесли первую хрущевку. Дом был расположен в Северном Измайлово.

После того как московская мэрия нашла еще 15 мест, общее число стройплощадок для домов по программе реновации, на которых построят около 3,8 млн кв. м жилья, достигло 256. Всего в рамках программы нужно возвести 30 млн кв. м.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации жилья в Москве 1 июля 2017 года.

Теги: Сергей Собянин , «собянинки» , реновация , Москва
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