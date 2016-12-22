Болтон возложил на Путина решение о встрече с Трампом

Возможность проведения встречи между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обсуждалась в рамках переговоров советника лидера США Джона Болтона и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Об этом Болтон рассказал «Коммерсанту».

«Мы обговорили такую возможность. Он сказал, что передаст это президенту Путину. Я думаю, теперь следующим шагом должно стать решение президента Путина. Возможно, в ближайшее время нам будет что рассказать вам», — заявил Болтон.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов встретиться с Трампом, однако пока подготовка встречи не ведется. «Подготовки нет. Путин неоднократно говорил, что готов», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

10 октября финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что Трамп и Путин могут встретятся в Финляндии на открытии Арктического саммита, который пройдет в феврале или конце весны 2019 года. Также возможным местом встречи назывался Париж. 11 ноября в столице Франции пройдут празднования по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Помощник президента России Юрий Ушаков заявалял, что Путин планирует посетить торжества. Трамп также объявлял о планах присутствовать в это время в Париже. Позднее Песков заявил, что вопрос встречи Путина и Трампа пока не ставился ни одной из сторон.