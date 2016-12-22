Курс доллара опустился ниже 65 руб. впервые с 1 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Американская валюта к рублю опустилась на 50 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 64,99 руб.

Ранее курс евро опустился до 74,97 руб. В последний раз европейская валюта торговалась ниже 75 руб. 8 августа.

ЦБ установил официальный курс доллара на 23 октября на уровне 65,3 руб., курс евро расчетами на завтра — 75,37 руб.

Ранее JPMorgan заявил о недооцененности рубля. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы рубль будет опережать валюты других развивающихся стран — их ждет ослабление.

