Аксенов заявил о необходимости вооружить охрану в школах Крыма

Во всех школах и детских садах Крыма должна появиться вооруженная охрана с табельным оружием. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

«Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием. Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне, а до тех пор мы делаем все возможное для обеспечения безопасности крымчан», — отметил Аксенов.

По его словам, такие меры должны быть приняты не только на территории автономной республики, но и по всей России. К концу текущей недели правительство Крыма должно обобщить все предложения по усилению мер безопасности в учебных и дошкольных учреждениях, которые поступили от Министерства просвещения России, уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, а также от республиканских органов власти.

Вопрос усиления мер безопасности в Крыму активно обсуждается, после того как на прошлой неделе, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Жертвами трагедии стали 20 человек. Организатор преступления — 18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков — покончил с собой. Еще 70 человек пострадали. Изначально по факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье «теракт», однако позже его переквалифицировали на «убийство».​