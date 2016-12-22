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МГУ получил право культивировать наркосодержащие растения в учебных целях
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МГУ получил право культивировать наркосодержащие растения в учебных целях
Общество, 18:11
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МГУ получил право культивировать наркосодержащие растения в учебных целях

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова получил право культивировать наркосодержащие растения, а также использовать наркотические и психотропные вещества в научных и учебных целях. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Данным постановлением вносятся изменения в постановление правительства №181 от 21 марта 2011 года. В предыдущей редакции документа говорилось, что ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров мог осуществляться только государственными унитарными предприятиями, у которых имелась соответствующая лицензия. Теперь эту возможность получил МГУ для использования наркотических и психотропных веществ в научных, учебных целях и в экспертной деятельности.

Правительство поддержало законопроект о культивировании опийного мака
Общество

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о порядке культивирования наркосодержащих растений для медицинских целей. В кабмине объяснили это решение тем, что сейчас в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся госпредприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. При этом международный рынок этих субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, девять из которых находятся в странах, наложивших санкции в отношении России.

Теги: Дмитрий Медведев , МГУ имени М.В. Ломоносова , наркосодержащие растения
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