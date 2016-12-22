ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,83 64,84 EUR Нал. 75,65 74,61 USD Бирж. 65,27 -0,22 EUR Бирж. 74,92 -0,50 USD ЦБ. 65,31 -0,51 EUR ЦБ. 75,37 +0,05 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6567,00 -77,90 IMOEX 2325,62 -0,82% RTSI 1122,34 -0,41% Brent 79,38 -0,97% DJIA 25373,09 -0,28% Nasdaq 7433,81 -0,19%
Правительство поддержало законопроект о культивировании опийного мака
Лента новостей
Врачи перевели Аниту Цой в реанимацию после операции 17:05, Общество «Роскосмос» назвал даты выхода космонавтов для изучения дыры в «Союзе» 17:02, Общество В Ленинградской области двое подростков получили ножевые ранения 16:47, Общество Европа призвала США подумать о последствиях выхода из ДРСМД 16:37, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16:26, РБК и Thomson Reuters Перекусы «для мозгов», которые на самом деле помогают работать и учиться 16:24, Pink Медведчук объяснил нищету украинцев сотрудничеством Киева с МВФ 16:22, Политика Правительство поддержало законопроект о культивировании опийного мака 16:16, Общество «Транснефть» сообщила о планах потратить на buyback до 20 млрд руб. 16:16, Бизнес На Белорусском и Савеловском сбился график электричек из-за вандалов 16:14, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 15:55, РБК и Сбербанк СМИ назвали Черчесова основным кандидатом на пост тренера «Спартака» 15:50, Спорт Путин поручил ввести новые санкции против Украины 15:43, Политика Стиль Катрин Денев от А до Я 15:41, Стиль Медведев подписал концепцию о спортивном резерве до 2025 года 15:39, Общество Чечня станет собственником 100% акций «Чеченнефтехимпрома» до 15 ноября 15:38, Экономика От Lada Granta до Porsche 911: какие машины есть в каршеринге 15:35, Авто Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 15:32, РБК и Инвитро Член совета директоров «Роснефти» анонсировал уход с поста главы Glencore 15:29, Бизнес Премьер Италии выступил за возвращение к формату G8 с участием России 15:24, Политика В Санкт-Петербурге прошел спортивный праздник «ЗОЖ Circle K»​ 15:19, Пресс-релизы В здании у политехнического колледжа в Керчи взорвался газовый баллон 15:17, Общество Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 15:11, РБК и Philips В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход 15:07, Экономика В Калужской области на съемках фильма о войне погиб каскадер 15:07, Общество «Росатом» подготовился к спору с Египтом из-за стройки АЭС за $30 млрд 14:59, Бизнес Ракеты без границ: почему Россия и США возвращаются в начало 1970-х годов 14:55, Мнение РПЦ предложила Константинополю извиниться за «ущерб мировому православию» 14:42, Общество
Правительство поддержало законопроект о культивировании опийного мака
Общество, 16:16
0
Правительство поддержало законопроект о культивировании опийного мака

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о порядке культивирования наркосодержащих растений для медицинских целей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В правительстве пояснили это решение тем, что в настоящее время на территории страны зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся госпредприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. При этом международный рынок подобных субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, девять из которых находятся в странах, наложивших санкции против России.

Минздрав поддержал законопроект о культивировании опийного мака
Общество

Этим законопроектом предлагается отменить существующий запрет и определить порядок культивирования наркосодержащих растений для производства наркотических средств и психотропных веществ​ в медицинских, ветеринарных, научных и учебных целях, а также для экспертной деятельности.

15 октября в Минздраве поддержали законопроект Минпромторга о снятии ограничений на выращивание в России наркосодержащих растений для производства лекарств. В Минпромторге объяснили необходимость снять ограничения тем, что Россия закупает за рубежом 100% субстанций для производства лекарств, содержащих наркотические средства, в частности, опиоидных обезболивающих.

Теги: опиумный мак , законопроект , правительство России
Главное
Путин поручил ввести новые санкции против Украины Политика
Материалы по теме
Мантуров назвал необходимый объем выращивания опиумного мака в России Общество
В России запустят производство микроклизм с психотропными препаратами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter