Правительство поддержало законопроект о культивировании опийного мака

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о порядке культивирования наркосодержащих растений для медицинских целей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В правительстве пояснили это решение тем, что в настоящее время на территории страны зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся госпредприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. При этом международный рынок подобных субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, девять из которых находятся в странах, наложивших санкции против России.
Этим законопроектом предлагается отменить существующий запрет и определить порядок культивирования наркосодержащих растений для производства наркотических средств и психотропных веществ в медицинских, ветеринарных, научных и учебных целях, а также для экспертной деятельности.
15 октября в Минздраве поддержали законопроект Минпромторга о снятии ограничений на выращивание в России наркосодержащих растений для производства лекарств. В Минпромторге объяснили необходимость снять ограничения тем, что Россия закупает за рубежом 100% субстанций для производства лекарств, содержащих наркотические средства, в частности, опиоидных обезболивающих.