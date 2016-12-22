Врачи перевели Аниту Цой в реанимацию после операции

Российская певица Анита Цой перенесла операцию, после которой артистка была помещена в реанимационное отделение. Об этом РБК сообщил концертный директор певицы Дмитрий Бушуев.

«Была проведена операция, Анита находится в реанимации», — заявил он. По словам Бушуева, к вечеру Цой должны перевести в общую палату.

Аните Цой стало плохо после концерта в Краснодарском крае в субботу, 20 октября. Вечером того же дня она была госпитализирована. При этом директор певицы не уточнил, с каким диагнозом артистка попала в больницу.

Он уточнил, что у Цой остались неотыгранными концерты в четырех городах — Уфе, Набережных Челнах, Казани и Самаре. «Эти концерты нам придется перенести на будущий год, скорее всего, на февраль, люди смогут прийти по тем же билетам», — сказал Бушуев.