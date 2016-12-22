Певицу Аниту Цой госпитализировали

Певица Анита Цой была госпитализирована в субботу вечером, 20 октября. Об этом сообщил РБК ее директор Дмитрий Бушуев.



​«У нас остались концерты в четырех городах, это Уфа, Набережные Челны, Казань, Самара. Эти концерты нам придется перенести на будущий год, скорее всего, на февраль, люди смогут прийти по тем же билетам. Лучше не рисковать [здоровьем]. Сейчас состояние Аниты стабилизировалось, мы перелетим в Москву и сделаем несложную операцию», — рассказал он. Какой именно диагноз у певицы, Бушуев не уточнил.

Цой стало плохо после концерта 20 октября в Краснодарском крае, рассказал ТАСС замдиректора по маркетингу ЗАО «Шамбала» Давид Багиян. По его словам, певице понадобилась помощь врачей и ее увезли в больницу. По данным «Пятого канала», у певицы были острые боли в области поясницы.