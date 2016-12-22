Минздрав поддержал законопроект о культивировании опийного мака

В Минздраве поддерживают законопроект Минпромторга о снятии ограничений на выращивание в России наркосодержащих растений для производства лекарств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Разработанный Минпромторгом России законопроект, которым предлагается разрешить культивирование на территории Российской Федерации наркосодержащих растений, в частности опийного мака, для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, был поддержан Минздравом России», — заявили в министерстве.

Накануне, 14 сентября в Минпромторге рассказали ТАСС, что данный законопроект уже внесли в правительство. В документе определены сорта растений, выращивание которых предлагается разрешить для создания лекарств, а также порядок их культивирования.

В Минпромторге объяснили необходимость снять ограничения тем, что Россия закупает за рубежом 100% субстанций для производства лекарств, содержащих наркотические средства, в частности, опиоидных обезболивающих. В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что России необходимо выращивать мак на территории около 100 га.

Культивирование опийного мака было запрещено еще во времена СССР, в 1987 году. В марте газета «Известия» со ссылкой на документ Минпромторга сообщила об идее министерства разрешить культивирование в России наркосодержащих растений.