Медведев подписал концепцию о спортивном резерве до 2025 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами, передает корреспондент РБК.
По словам главы кабмина, итоги Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу, который проходил в России, показали, что в стране «хороший кадровый резерв», среди спортсменов есть те, кем можно гордиться.
Медведев добавил, что сборная России на юношеских Олимпийских играх, которые прошли в Буэнос-Айресе с 6 по 16 октября, получила 59 медалей, 29 из которых золотые, и выиграла командный медальный зачет.
«Это, конечно, очень хороший результат, и это показывает, что у нас есть настоящий олимпийский резерв», — сказал Медведев, заметив, что для того, чтобы наиболее перспективные дошли до вершин, должна существовать прозрачная система их подготовки и отбора..
«Сегодня спортивной подготовкой охвачены 3 млн 290 тыс. человек, и в этой системе трудятся 95 тыс. тренеров. Концепция подготовки спортивного резерва, прежде всего, включает в себя большую программу подготовки тренерского состава», — сказала вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, уже разработаны новые спортивные стандарты, готовится программа подготовки для тренеров разных видов спорта.
Концепция подготовки спортивного резерва была предложена Министерством спорта в апреле 2016 года. Ее цель — повышение уровня спортсменов и увеличение продолжительности их карьеры, а также усиление мотивации граждан к занятиям физической активностью. В том числе в документе установлены требования к организациям, которые занимаются спортивной подготовкой.
Также концепция подразумевает разработку российских стандартов и программ по подготовке спортсменов. Стандарты будут включать, в том числе антидопинговые, научно-методические, кадровые и медико-биологические положения. Кроме того, планируется усовершенствовать систему подготовки тренерских кадров и создание системы госаттестации. Контролировать реализацию этого документа будет Министерство спорта.