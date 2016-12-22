Чечня станет собственником 100% акций «Чеченнефтехимпрома» до 15 ноября

Правительство поручило Росимуществу передать 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП) в собственность Чечни до 15 ноября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Во исполнение указа президента Российской Федерации <...> Росимуществу до 15 ноября 2018 года осуществить в установленном порядке передачу находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества «Чеченнефтехимпром» в собственность Чеченской Республики», — говорится в тексте документа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать полный пакет акций «Чеченнефтехимпрома» под контроль республики в декабре 2015 года. Указ о передаче Чечне 100% акций ЧНХП Путин подписал в середине сентября 2018 года. В документе говорилось, что это решение было принято «в целях развития промышленного производства в Чеченской Республике и повышения эффективности использования имущества» компании «Чеченнефтехимпром».