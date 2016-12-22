Адвокат рассказал детали дела против проректора МГТУ им. Баумана

Проректора по экономике и инновациям МГТУ имени Баумана Евгения Старожука и генерального директора компании «Вторцветмет» Олега Гарина подозревают в неисполнении контракта по созданию сплава. Об этом заявил адвокат проректора Сурен Аванесян, сообщает «РИА Новости».

По его словам, речь идет о контракте 2012 года на создание сплава с определенными характеристиками. МГТУ имени Баумана принимал участие в торгах на получении этого контракта и выиграл, предложив более низкую цену.

По версии следствия, этот контракт исполнен не был, заметил Аванесян. По его словам, у его подзащитного есть патентное изобретение, необходимые документы и сам сплав, который существует и соответствует всем заявленным требованиям.

«Тогда конкурирующая организация предлагала более высокую цену, а теперь пишет, что цена, предложенная МГТУ, завышена», — отметил защитник. Он пояснил, что стоимость контракта составила 500 млн руб.

О деле против Старожука и Гарина стало известно 19 октября. Было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Следователи просили арестовать Старожука и Гарина, но Тверской суд отказался удовлетворять ходатайство.