Суд отказался арестовать проректора МГТУ им. Баумана

Тверской суд Москвы отказался арестовать проректора по экономике и инновациям МГТУ им. Баумана Евгения Старожука и гендиректора компании «Вторцветмет» Олега Гарина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Собеседник отметил, что их доставили в суд 18 октября, следователи полиции ходатайствовали о заключении под стражу, однако суд отклонил ходатайство.

В пресс-службе вуза РБК рассказали, что Старожук работает, но от дальнейших комментариев отказались.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что МВД выявило махинации в МГТУ им. Баумана и возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в крупном размере). Фигурантами дела стали Старожук, Гарин и еще несколько неназванных лиц. Пресс-секретарь МГТУ Андрей Волохов не стал комментировать изданию причины возбуждения дела.

Источник «РИА Новости» в университете рассказал, что проректора вуза и гендиректора компании не задерживали и не отстраняли от работы. «Никаких проверок нет. Бред, они дело даже не поднимали», — заметил собеседник агентства.