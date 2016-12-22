В Свердловской области «Уралвагонзавод» остался без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщается в справке ситуационно-кризисного центра Минэнерго России.

Отмечается, что отключилась первая цепь ВЛ «Вязовская — Салка», при этом вторая цепь находится в ремонте. В результате оказалась обесточена подстанция «Светлая».

По данным ситуационно-аналитического центра, причиной стало приближение электромонтера на недопустимое расстояние к фазе «С» первой цепи ВЛ.

Отмечается, что во время ремонтных работ монтер погиб. «Электромонтер без признаков жизни находится на траверсе», — уточняется в сообщении.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.