Директор цеха завода в Воронеже получил два года за аварию «Прогресса»

Советский районный суд Воронежа приговорил к двум годам колонии экс-начальника цеха Воронежского механического завода Александра Тычинина по делу об аварии космического грузовика «Прогресс МС-04» в 2016 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Тычинина признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и назначили два года в колонии общего режима.
Накануне «Вести. Воронеж» со ссылкой на источники сообщали, что Тычинин одобрил использование другой марки припоя при изготовлении двигателя, ставшего причиной аварии космического грузовика в 2016 году. Нужный припой с содержанием палладия пропал, и Тычинин списал его. После аварии был проверен еще 71 двигатель производства завода, в которых также не оказалось припоев с необходимым содержанием драгоценных металлов. Двигатели пришлось пересобрать. Общий ущерб достиг более 100 млн руб.
Корабль «Прогресс» упал 1 декабря 2016 года через шесть минут после старта с космодрома «Байконур» на территории Тувы. Он должен был доставить на МКС 2,5 т грузов. Причиной стало нештатное разделение ступней ракеты-носителя. В январе 2017 года было заявлено, что аварию спровоцировала неверная сборка двигателя 11Д55 на Воронежском мехзаводе. Чуть позже директор предприятия покинул свой пост.