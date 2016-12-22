Fiat Chrysler продаст бизнес автозапчастей за €6,2 млрд
Бизнес, 12:20
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Fiat Chrysler продаст бизнес автозапчастей за €6,2 млрд
Компания Fiat Chrysler Automobiles объявила о достижении договоренности с CK Holdings, которая владеет японским производителем автомобильных деталей Calsonic Kansei Corporation, о продаже своего бизнеса автозапчастей Magneti Marelli. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что новая компания после завершения транзакции получит название Magneti Marelli CK Holdings. Стоимость сделки, которую планируется закрыть в первой половине 2019 года, составляет €6,2 млрд.
Ожидается, что выручка объединенной компании составит €15,2 млрд.
Новую структуру возглавит гендиректор Calsonic Kansei Беда Болзениус. Глава Magneti Marelli Эрмано Феррари войдет в совет директоров CK Holdings.