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Стали известны даты первых после аварии запусков ракеты «Союз»
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Стали известны даты первых после аварии запусков ракеты «Союз»
Технологии и медиа, 12:25
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Стали известны даты первых после аварии запусков ракеты «Союз»

Первый после аварии запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 18 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как рассказали агентству, ракета доставит на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-10». Эту дату называет и неназванный собеседник ТАСС.

В то же время источник «Интерфакса» на Плесецке сообщил, что запуск «Союза-2» с этого космодрома состоится уже 25 октября. Ракета должна будет доставить на орбиту военный спутник.

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла 11 октября с. На борту корабля находился новый экипаж МКС: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они эвакуировались на спасательной капсуле и успешно приземлился в Казахстане. Эта авария стала первым подобным ЧП в российской пилотируемой космонавтике за 35 лет. По предварительным результатам расследования «Роскосмоса», причиной происшествия стали нарушения при сборке ракеты на космодроме «Байконур».

Теги: «Союз МС» , запуск
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