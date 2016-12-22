В Минздраве предупредили о склонности неработающих пенсионеров к пьянству

Неработающие российские пенсионеры употребляют больше алкоголя, чем те, кто продолжает трудиться. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Она сообщила, что Российский геронтологический научно-клинический центр провел исследование среди женщин 55–64 лет и мужчин 60–64 лет.
«У неработающих мужчин употребление алкоголя выше почти в три раза и в 4,6 раза чаще выявляются признаки депрессии», — отметила она. По словам Ткачевой, согласно исследованию, неработающие пенсионерки ниже оценивают свое качество жизни, у них в два раза чаще выявляется вероятная депрессия. Специалист отметила, что работа оказалась «единственным защитным фактором, снижающим риск депрессии на 55%».
РБК направил запрос в Минздрав.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн пояснил РБК, что проблема злоупотребления алкоголем среди людей пожилого возраста в России «действительно существует».
«Но, вероятно, имеется в виду именно злоупотребление алкоголем, а не алкоголизм. Очень хорошо, что гериатры провели это исследование, потому что вопрос потребления психоактивных веществ в пожилом возрасте — это серьезный вопрос», — заявило Брюн. По его словам, для пожилых людей характерны депрессии, чувство одиночества, невостребованности, и они пытаются таким образом «лечиться» и потребляют алкоголь, снотворное, транквилизаторы — это «социальное сиротство».
«Но точкой отсчета можно в целом назвать средний возраст, где-то 35–40 лет. Люди начинают задумываться о том, что лучшие годы прошли, и возникает ощущение законченности. И происходит программирование на смерть, на самоуничтожение, эта проблема существует во всем мире», — сказал Брюн.
В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. За период с 2019 по 2034 год планируется повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63. Дмитрий Медведев объяснил позицию властей демографической ситуацией, а именно снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров.