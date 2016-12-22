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У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,6
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У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,6
Общество, 09:30
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У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,6

У побережья канадского острова Ванкувер было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, подземные толчки были зафиксированы в 218 км юго-западнее Порта Харди. Очаг находился на глубине 11 км.

Позднее в 232 км от Порта Харди произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,8. Очаг находился на глубине 21 км.

Отмечается, что риска цунами нет. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

В начале октября на Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился около острова Тортуга. В результате погибли по меньшей мере десять человек.

Теги: Канада , землетрясение
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