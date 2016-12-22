Жители Южно-Сахалинска остались без света из-за аварии на ЛЭП

Почти 25 улиц в центре Южно-Сахалинска оказались обесточены из-за повреждения линии электропередач. Об этом сообщает телеканал ASTV со ссылкой на пресс-службу ПАО «Сахалинэнерго».

«В настоящее время специалисты ищут место повреждения. Потребителей переводят на резервную схему электроснабжения. Полностью устранить неполадку планируется в течение двух часов», — сообщили в компании.

В сентябре 4,5 тыс. жителей 15 населенных пунктов Сахалина частично остались без света из-за обрушившегося на остров тайфуна «Джеби». Ликвидацией последствий аварии занимались 156 человек и 59 единиц техники.