Hyperloop построит первую в мире установку в ОАЭ

Hyperloop Transportation Technologies (HTT) подписала с девелопером Aldar Properties (ОАЭ) соглашение о строительстве первой в мире коммерческой установки Hyperloop. Об этом говорится в сообщении Aldar Properties.

Установка будет находиться на границе двух эмиратов — Абу-Даби и Дубай. Первым этапом станет сооружение 10-километрового участка. Позднее, как ожидается, он будет продолжен в пределах ОАЭ и за пределами страны.

«Соглашение создает базу для строительства первой коммерческой системы Hyperloop в мире в ОАЭ», — заявил председатель правления HTT Бибоп Греста. Он отметил, что установка будет введена в эксплуатацию к ЭКСПО-2020.

Проект сверхскоростной системы поездов Hyperloop был создан главой SpaceX Илоном Маском. Предполагается, что составы будут передвигаться в герметичной трубе, из которой откачан почти весь воздух, со скоростью до 1220 км/ч. Компания Hyperloop One приступила к созданию скоростной транспортной системы Hyperloop в 2014 году. В августе 2017-го компания во время испытаний сумела разогнать специальную капсулу в условиях искусственного вакуума до 310 км/ч.