В Минобороны рассказали о попытке Киева блокировать счета моряков в Крыму

Военные финансисты в конце февраля 2014 года предотвратили попытку блокировки счетов, принадлежащих морякам Черноморского флота и открытых в украинских банках. Об этом сообщила замминистра обороны России Татьяна Шевцова в интервью газете «Красная звезда».
По ее словам, военные финансисты провели мониторинг и совместно с крупными российскими банками смогли сохранить бюджетные средства на счетах. «В начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну», - рассказала Шевцова.
Она отметила, что параллельно военные финансисты также обеспечили военных деньгами через полевые учреждения Центробанка и конвертировали остатки бюджетного финансирования в гривнах в рубли. Кроме того, было прекращено финансирование Черноморского флота через «иностранный банк», что позволило быстро передать средства моряком в Крыму и в Севастополе.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украинские власти не признают результаты голосования и считают полуостров временно оккупированной территорией.