Посол в Минске пообещал ответ Москвы в случае нападения на Белоруссию

Военное нападение на Белоруссию будет рассматриваться Москвой как агрессия в адрес России «со всеми вытекающими из этого последствиями». Об этом заявил посол России в Минске Михаил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Так посол прокомментировал заявление главы Минобороны Польши Мариуша Блащака о восстановлении полка в городе Сувалки на границе с Калининградской областью и Белоруссией. По словам Бабича, «это фактор тревожный и пренебрегать им нельзя». Дипломат отметил наращивание усилий России и Белоруссии в данной обстановке.
«У нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара», — подчеркнул Бабич. Посол заверил, что Белоруссия «абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна».
Минобороны Польши в мае 2018 года предлагало США создать военную базу на территории республики. В Варшаве отмечали, что готовы потратить на строительство американской базы $1,5-2 млрд. Причиной для размещения военной базы в Польше стала необходимость сдерживания «усилившейся и опасной позиции России».
Президент США Дональд Трамп в сентябре подчеркивал, что американские власти «очень серьезно» рассматривают предложение Варшавы о создании военной базы в Польше. Трамп отмечал, что власти Польши готовы пойти на значительные преференции для США, чтобы добиться размещения военной базы.