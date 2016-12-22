ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,50 64,70 EUR Нал. 76,46 74,65 USD Бирж. 65,49 -0,33 EUR Бирж. 75,42 -0,00 USD ЦБ. 65,81 +0,09 EUR ЦБ. 75,32 -0,25 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6623,40 +43,40 IMOEX 2344,79 -1,42% RTSI 1126,97 -1,16% Brent 80,16 +0,69% DJIA 25444,34 +0,26% Nasdaq 7448,21 -0,49%
Посол в Минске пообещал ответ Москвы в случае нападения на Белоруссию
Лента новостей
Кими Райкконен впервые за пять сезонов выиграл гонку «Формулы-1» 21 окт, 23:56, Спорт Посол в Минске пообещал ответ Москвы в случае нападения на Белоруссию 21 окт, 23:40, Политика СК завел дело после гибели четырех человек в ДТП в Подмосковье 21 окт, 23:18, Общество Умер сорвавший ядерную программу гитлеровской Германии диверсант 21 окт, 23:15, Общество Комиссия «Роскосмоса» определила причину аварии на «Союзе» 21 окт, 23:02, Политика Правящая партия Польши лидирует на муниципальных выборах 21 окт, 22:54, Политика Неизвестный открыл стрельбу рядом со стадионом во Флориде 21 окт, 22:28, Общество 6 правил путешествия с друзьями 21 окт, 22:20, РБК и Билайн СМИ сообщили о 19 погибших при столкновении автобусов в Пакистане 21 окт, 22:08, Общество В Белоруссии выразили надежду на заключение соглашения с ЕС до конца года 21 окт, 21:43, Политика Меркель заявила о невозможности поставок оружия саудитам 21 окт, 21:19, Политика Король Иордании решил не продлевать аренду двух районов страны Израилем 21 окт, 21:14, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 21 окт, 21:00, РБК и Whirlpool Глава саудовского МИДа назвал убийство журналиста ужасной ошибкой 21 окт, 20:43, Политика В Московской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана 21 окт, 20:06, Общество Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 21 окт, 20:00, РБК и Barilla Мнучин рассказал о переговорах по отключению Ирана от SWIFT 21 окт, 19:52, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 21 окт, 19:51, РБК и Thomson Reuters В МВД назвали виновного в ДТП с автобусом в Подмосковье 21 окт, 19:47, Общество «Спартак» потерпел третье подряд домашнее поражение в чемпионате России 21 окт, 19:26, Спорт Число госпитализированных после нападения в Керчи выросло до 50 человек 21 окт, 19:26, Общество Почему США решили выйти из одного из основных договоров холодной войны 21 окт, 19:25, Политика Фигуранта дела о взрыве на заводе в Гатчине отправили под домашний арест 21 окт, 19:13, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 21 окт, 18:57, РБК и Инвитро Три страны из G7 осудили убийство журналиста в саудовском консульстве 21 окт, 18:34, Политика Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой и автобусом в Подмосковье 21 окт, 18:34, Общество В Бельгии не исключили отказа от поставки оружия в Саудовскую Аравию 21 окт, 18:19, Политика Число жертв железнодорожной аварии на Тайване увеличилось до 22 человек 21 окт, 18:04, Общество
Посол в Минске пообещал ответ Москвы в случае нападения на Белоруссию
Политика, 21 окт, 23:40
0
Посол в Минске пообещал ответ Москвы в случае нападения на Белоруссию

Военное нападение на Белоруссию будет рассматриваться Москвой как агрессия в адрес России «со всеми вытекающими из этого последствиями». Об этом заявил посол России в Минске Михаил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Так посол прокомментировал заявление главы Минобороны Польши Мариуша Блащака о восстановлении полка в городе Сувалки на границе с Калининградской областью и Белоруссией. По словам Бабича, «это фактор тревожный и пренебрегать им нельзя». Дипломат отметил наращивание усилий России и Белоруссии в данной обстановке.

«У нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара», — подчеркнул Бабич. Посол заверил, что Белоруссия «абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна».

Минобороны Польши в мае 2018 года предлагало США создать военную базу на территории республики. В Варшаве отмечали, что готовы потратить на строительство американской базы $1,5-2 млрд. Причиной для размещения военной базы в Польше стала необходимость сдерживания «усилившейся и опасной позиции России».

Президент США Дональд Трамп в сентябре подчеркивал, что американские власти «очень серьезно» рассматривают предложение Варшавы о создании военной базы в Польше. Трамп отмечал, что власти Польши готовы пойти на значительные преференции для США, чтобы добиться размещения военной базы.

Теги: Белоруссия , Минск , нападение , посол России
Главное
Комиссия «Роскосмоса» определила причину аварии на «Союзе» Политика
Материалы по теме
Лукашенко назвал смешной возможность вступления Белоруссии в Россию Политика
МИД обвинил представителя США в стремлении разрушить минские соглашения Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter