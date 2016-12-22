Правящая партия Польши лидирует на муниципальных выборах

В Польше 21 октября прошли муниципальные выборы, по данным экзитполов, лидирует правящая партия «Право и справедливость» (PiS). Об этом сообщает агентство PAP.
За представителей правящей партии проголосовали 32,3% граждан, еще 24,7% отдали свои голоса отдали оппозиционной «Гражданской коалиции» (Koalicja Obywatelska), центристская Польская крестьянская партия (PSL) заручилась поддержкой 16,6% жителей страны. По 6,3% голосов получили представители правого политического движения Kukiz’15 и блока «Беспартийное самоуправление» (Bezpartyjni Samorządowcy). Явка избирателей на выборы составила 51,3%.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил всех, кто голосовал за правящую партию, передает PAP. Он отметил, что если данные экзитполов подтвердятся, то это будет «один из лучших результатов в истории Третьей Польской республики». Промежуточные итоги выборов будут представлены 22 октября, окончательные данные — 24 октября.