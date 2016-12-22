Глава МИД Польши допустил встречу Путина и Дуды

Президент Польши Анджей Дуда может встретиться с президентом Владимиром Путиным, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович в интервью газете «Коммерсантъ».

«Уверен, что встречи между нашими руководителями должны быть. Но они должны быть хорошо подготовлены сначала на межведомственном уровне», — сказал он.

В то же время Чапутович отметил, что сейчас, несмотря на консультации на уровне замминистров МИД, пока что не выходит организовать даже встречу глав внешнеполитических ведомств. Этому мешают «разногласия по разным вопросам», в том числе по ситуации на юго-востоке Украины и присоединение Крыма к России.

Глава польского МИД подчеркнул, что Киев для Варшавы — «важнейший союзник» и Польща уважает «европейский выбор» Украины.

В последний раз Путин встречался с президентом Польши Брониславом Коморовским в 2011 году. С президентом Дудой, вступившем в долждность в 2015 году, российский лидер не встречался. Дуда не поздравлял Путина с победой на выборах в марте 2018 года и не посетил чемпионат мира по футболу в России.