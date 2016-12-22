В Белоруссии выразили надежду на заключение соглашения с ЕС до конца года

Белоруссия и Евросоюз могут подписать соглашение о приоритетах партнерства до конца 2018 года, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей в эфире телеканала «ОНТ», передает агентство «БелТА».
По словам Макея, партнеры Минска «в самое последнее время включили некоторые пассажи», которые белорусской стороне необходимо изучить. «Думаю, что мы в ближайшее время выработаем позицию по нему и есть надежда, что до конца года документ может быть подписан», — рассказал глава МИД Белоруссии.
15 октября Макей принял участие во встрече глав МИД стран — участниц Восточного партнерства и членов ЕС. На сайте президента Белоруссии позже сообщалось, что министр иностранных дел обсудил в Люксембурге «ход подготовки двухсторонних отношений с ЕС».
Говоря с журналистами после встречи в Люксембурге Макей заявил, что в приоритетах партнерства будет закреплена программа сотрудничества Белоруссии и ЕС на ближайшие годы. «Есть четкая установка главы государства относительно продолжения курса на развитие нормальных отношений с Европейским союзом, в первую очередь экономических, политических и гуманитарных», — приводит его слова «БелТА».