Силуанов предложил проводить экономические соревнования с Белоруссией

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил возобновить практику соревнований между регионами России и Белоруссии по темпам роста экономики, сообщает ТАСС.

«Можно даже сделать такой почин, как раньше было: соревнования, кто обеспечит более высокие темпы экономического роста в субъектах Российской Федерации и Республики Беларусь, кто создаст больше рабочих мест», — сказал он.

Силуанов отметил, что не обязательно при этом создавать денежные гранты, но необходимо поощрять достигшие наилучших показателей регионы. В частности, в области создания рабочих мест и социальной сфере. По его мнению, подобные соревнования могли бы объединить интеграционные задачи России и Белоруссии.

Ранее Силуанов заявлял, что в 2019 году Минфин рассмотрит предоставление кредита Белоруссии на $630 млн для рефинансирования долга перед Россией. При этом Белоруссия запрашивала $1 млрд, но, по словам Силуанова, такая сумма включает в себя также долг перед Евразийским фондом стабилизации и развития. Министр отметил, что Минфин будет рассматривать только вопрос, касающийся кредита по долгу перед Россией.