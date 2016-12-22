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В Московской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Общество, 20:06
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В Московской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Вечером в воскресенье и утром в понедельник в Московской области действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Там уточнили, что туман ожидается с 21:00 воскресенья, 21 октября, и будет наблюдаться в течение 12 часов.

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По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве и области в ночь на понедельник составит от 0 до 2 градусов, днем 22 октября — 7–9 градусов тепла, ожидается переменная облачность.

В четверг, 18 октября, в Москве воздух прогрелся до отметки 17,9 градуса. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, был побит рекорд от 1967 года.

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