В разбившемся в Эквадоре автобусе нашли более 600 кг наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов Эквадора обнаружили 637 кг наркотиков в салоне пассажирского автобуса, который разбился в окрестностях столицы страны Кито. Об этом заявил глава полицейского департамента по борьбе с распространением наркотиков Карлос Алулема, передает El Telegrafo.
Как отмечает издание, полиции понадобилось более часа, чтобы извлечь пакеты с наркотиками, которые были спрятаны под полом автобуса.
По оценке издания, обнаруженная полицейскими партия может стоить около $1,7 млн.
Как сообщает полиция Эквадора в Twitter, было найдено 548 пакетов с марихуаной. В настоящий момент власти устанавливают, кому принадлежали наркотики.
Автобус разбился 14 августа на автостраде Пифо — Папальякта неподалеку от Кито. Транспортное средство столкнулось с автомобилем и перевернулось. В результате ДТП погибли 23 человека, большинство из них — граждане Колумбии. Также жертвами аварии стали венесуэльцы и эквадорцы. Водитель задержан.