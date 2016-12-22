Умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура
Общество, 14:13
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Умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура
В японском Нагасаки на 91-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура, сообщает NHK.
Ученый получил Нобелевскую премию в 2008 году за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка. Свое открытие Симомура сделал вместе с Роджером Тсьеном и Мартином Чалфи.
Осаму Симомура родился в городе Фукутияма, префектура Киото, в 1928 году. Вырос в Маньчжурии и Осаке, где его отец служил в армии. Позже их семейство переехало в город Исахая.
В 1958 году Симомура получил диплом магистра, а спустя два года защитил диссертацию. С 1960 года жил и работал в США.