В США умер лауреат Нобелевской премии и создатель термина «частица Бога»

В Соединенных Штатах на 97-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике ​Леон Макс Ледерман. Об этом пишет The New York Times.

Смерть ученого подтвердила его супруга Эллен Карр Ледерман. Он умер в городе Рексберге, штат Айдахо. Причины смерти Ледермана не называются.

Леон Ледерман родился 15 июля 1922 года в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов из СССР. С 1978 по 1989 годы возглавлял Национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми. В 1988 году он вместе с двумя своими коллегами получил Нобелевскую премию за открытие одного из типов частиц нейтрино (сейчас известно о трех типах таких частиц).

В 1993 году Ледерман выпустил книгу о бозоне Хиггса, назвав ее The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? (Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков вопрос?). ​В ней, Ледерман, в частности, объяснил, почему он дал бозону Хиггса именно такое обозначение.