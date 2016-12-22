Посольство на Кипре проверит информацию о гибели двух россиян в Пафосе

Посольство России на Кипре проверит информацию СМИ о гибели двух россиян при падении машины с обрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Ранее местная газета Cyprus Mail со ссылкой на полицию сообщила, что при падении автомобиля с 30-метрового обрыва у города Пафос на юго-западе Кипра погибли граждане России: мужчина 58 лет и женщина 48 лет. Инцидент произошел в области Какоскали, на полуострове Акамас, около так называемого грота Купальни Афродиты.

По данным издания, семейная пара прибыла на остров 10 октября и должна была вылететь в Россию 24 октября. Их тела нашла береговая полиция, а затем они были доставлены в больницу Пафоса.