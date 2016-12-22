В Австрии продали Cadillac Элвиса Пресли ниже ожидаемой стоимости

В Австрии, на аукционе в Зальцбурге, Cadillac 1972 года de Ville Estate американского певца Элвиса Пресли продали за €69 тыс. при изначальной цене от €100 тыс. до €200 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Dorotheum.

Как отмечается в пояснительной записке, этот Cadillac был последним, на котором Элвис ездил перед своей смертью. Музыкант использовал машину с 1972 по 1977 год. На нем певец ехал из своего дома в Беверли-Хиллс в Лас-Вегас, где он давал концерты. Элвис часто пользовался этой машиной. На счетчике автомобиля 70 тыс. миль (112,6 тыс. км). В 1976 году Элвис проехал 1,5 тыс. миль (2,4 тыс. км) из Лас-Вегаса в свой доме в Грейсленде штата Теннесси. Это путешествие стало для певца последним. Он скончался через девять месяцев, 16 августа 1977 года.

После смерти музыканта Cadillac находился в Грейсленде, который впоследствии был назван музеем Элвиса Пресли. В конце 90-ых машина была продана на аукционе.

Как отмечает The Local, изначально автомобиль был седаном Deville. Однако в 1972 году он был реконструирован американской компанией Sunroof. Cadillac de Ville стал второй машиной в своей линейке. Больше таких марок произведено не было. Cadillac оборудован кондиционером, у него кожаный салон и радио с проигрывателем аудиокассет. У машины позолоченные части, в том числе диски для колес.