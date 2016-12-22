В Кемеровской области отец застрелил двух сыновей и покончил с собой

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек в поселке Пача Яшкинского района Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
По предварительным данные ведомства, 68-летний мужчина застрелил своего 42-летнего приемного и 31-летнего родного сыновей, после чего выехал на берег реки и покончил с собой.
«В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа <...> Устанавливается мотив, обстоятельства совершенного преступления», — говорится в сообщении.
Также следователи проверяют законность владения мужчиной охотничьим ружьем, из которого он предположительно произвел выстрелы.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).