Умер один из режиссеров сериала «Клан Сопрано»
Общество, 10:33
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Умер один из режиссеров сериала «Клан Сопрано»
На 58-м году жизни скончался американский режиссер Дэнни Лейнер, работавший над созданием сериала «Клан Сопрано», сообщает Deadline. По данным портала, он умер от рака легких.
Лейнер срежиссировал седьмую серию шестого сезона «Клана Сопрано», которая вышла на экраны в апреле 2006 года.
Также он снял фильм «Где моя тачка, чувак?», где главные роли исполнили Эштон Кутчер, Шонн Уильям Скотт и Дженнифер Гарнер. В 2004 году Лейнер снял комедию «Гарольд и Кумар уходят в отрыв».
Помимо этого в качестве режиссера Дэнни Лейнер работал над сериалами «Офис», «Хулиганы и ботаны», «Как добиться успеха в Америке», «Девочки Гилмор» и «Противоположный пол».