Умер режиссер «Сатирикона» и Театра Маяковского Игорь Войтулевич

Игорь Войтулевич (Фото: пресс-центр театра «Сатирикон»)

На 61-м году жизни в Болгарии скончался театральный режиссер Игорь Войтулевич, об этом РБК сообщила пресс-секретарь Театра Маяковского Олеся Вартанова.

«Приносим соболезнования всем родным и близким Игоря Геннадьевича. Светлая вечная память. Игорь Войтулевич умер после продолжительной болезни в ночь с 22 на 23 августа в Болгарии в возрасте 60 лет. В Театре Маяковского поставил спектакль «Тайна старого шкафа» по повести К.С.Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф», — рассказала Вартанова.

Игорь Войтулевич окончил ГИТИС, курс А.А.Гончарова и М.А.Захарова.

С 1984 года был актером Забайкальского краевого драматического театра в Чите. В 1994–2001 годах был главным режиссером Смоленского областного государственного драматического театра. Ставил спектакли в разных городах России, в том числе и московском театре «Сатирикон».