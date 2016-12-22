Женщина погибла при взрыве в Лондоне
Общество, 09:18
0
Женщина погибла при взрыве в Лондоне
В жилом доме на северо-западе Лондона произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, сообщает The Telegraph.
По предварительным данным, в двухэтажном здании произошел взрыв газа, после чего частично обрушились конструкции, а затем возник пожар.
Пожарным удалось спасти из огня троих человек — мужчину, женщину и ребенка. Также сообщалось о том, что без вести пропала пожилая женщина, тело которой было найдено позже.
К ликвидации возгорания были привлечены более 70 пожарных. На тушение пожара у спецслужб ушло несколько часов. Кроме того, спасатели эвакуировали около 40 человек из близлежащих домов.