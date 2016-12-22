Крупнейший охранный корабль усилил украинский флот в Азовском море

Сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны украинской Государственной пограничной службы вернулся в строй после проведения планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Восстановлением «охранника» морских границ занимался Азовский судоремонтный завод, который выиграл тендер на проведение ремонтных работ корабля», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что из-за необходимости скорейшего возвращения корабля специалисты завода провели работы в сжатые сроки. «Донбассу» модернизировали отдельные системы и механизмы двигателей, произвели очистку и покраску корпуса, а также провели обслуживание топливных и балластных цистерн.
В пресс-службе уточнили, что экипаж корабля также принимал активное участие в ремонтных работах.