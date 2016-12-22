Самолет из Москвы не смог сесть в Абакане и отправился в Красноярск
Общество, 08:08
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Самолет из Москвы не смог сесть в Абакане и отправился в Красноярск
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы, не смог сесть в Абакане и отправился на запасной аэродром в Красноярск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Абакана.
Там пояснили, что причиной стал сильный туман. «После 45-минутного нахождения в зоне ожидания самолет отправлен на запасной аэродром в Красноярск», — говорится в сообщении.
Кроме того, из Абакана пока не может вылететь борт, который должен отправиться в Новосибирск. При этом в Новосибирске задерживается вылет самолета авиакомпании «S7 Airlines», экипаж ожидает улучшения погодных условий в Абакане.
В свою очередь еще один рейс из Москвы авиакомпании «S7 Airlines» смог успешно произвести посадку в аэропорту столицы Хакасии.