Два человека выпрыгнули из окна при пожаре в многоэтажке в Томске

В Томске произошел пожар в многоэтажном здании, спасаясь от огня из окна выбросилась женщина и разбилась, выпрыгнувшего следом мужчину доставили в больницу с травмами. Об этом сообщает источник «Интерфакса».

Информацию также подтверждает источник ТВ2. При этом при тушении в одной из комнат здания был найден труп мужчины.

По данным ГУ МЧС России, сообщение о пожаре в Октябрьском районе Томска поступило в экстренные службы в 01:56 по местному времени (21:56 мск). По словам источников, загорелись три комнаты в секции на девятом этаже многоэтажки по улице Ивана Черных, дом 123. Он был локализован в 23:11 мск и ликвидирован в 23:23 мск. В ликвидации последствий возгорания участвовали 36 человек и 13 единиц техники. Источники уточнили, что площадь пожара составила 50 кв. м. Причины пожара устанавливаются.

В мае при пожаре в Томской области погибли мужчина, женщина и ребенок. Возгорание возникло в садоводческом товариществе «Подшипник» у поселка Светлый в Томском районе. Следственный комитет России завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.