ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,31 64,95 EUR Нал. 76,28 74,83 USD Бирж. 65,49 -0,33 EUR Бирж. 75,42 -0,00 USD ЦБ. 65,81 +0,09 EUR ЦБ. 75,32 -0,25 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6573,00 +8,90 IMOEX 2344,79 -1,42% RTSI 1126,97 -1,16% Brent 80,16 +0,69% DJIA 25444,34 +0,26% Nasdaq 7448,21 -0,49%
Появилось видео с места гибели звезды украинского юмористического шоу
Лента новостей
В Колумбии при крушении военного вертолета погибли четыре человека 20:04, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 19:59, РБК и Lenovo Умер бывший премьер-министр Нидерландов Вим Кок 19:52, Общество Летевший в Исландию лайнер экстренно сел в Канаде из-за трещины на стекле 19:30, Общество В РПЦ признали Константинопольского патриарха раскольником 19:27, Политика В полиции опровергли прохождение Росляковым подготовки по программе МВД 19:14, Общество Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 19:00, РБК и Barilla В ЛНР пригрозили сбивать украинскую авиацию у линии соприкосновения 18:57, Политика Денис Черышев получил травму в матче чемпионата Испании 18:44, Спорт На вооружение украинской армии взяли новый ракетный комплекс «Ольха» 18:39, Политика Путин неформально заехал к Назарбаеву после визита в Узбекистан 18:38, Политика Задержанный в Норвегии ИТ-советник Совфеда вернулся в Россию 18:25, Политика Главу отдела кадров ГИБДД задержали за заправку машины за госсчет 18:07, Общество УПЦ КП добавила в титул предстоятеля Киево-Печерскую лавру 17:54, Политика «Реал» впервые за девять лет проиграл три матча подряд 17:50, Спорт МИД Сирии потребовал от ООН остановить авианалеты американской коалиции 17:39, Политика Власти для решения о месте акции осмотрят площадку у Соловецкого камня 17:38, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 17:35, РБК и Сбербанк Премьер-министр Греции возглавил МИД после отставки главы ведомства 17:09, Политика Пушилин рассказал о возможных поставках электроэнергии из ДНР в Россию 16:53, Политика СМИ узнали о влиянии российских ботов на выборы в США с помощью стартапов 16:51, Политика «Челси» на шестой добавленной минуте ушел от поражения в матче с «МЮ» 16:48, Спорт В Татарстане произошел крупный пожар на свалке 16:37, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 16:22, РБК и Philips Кадыров рассказал о встрече с участниками митингов в Ингушетии 16:20, Общество В руководство Партии роста вошел журналист Александр Любимов 16:08, Политика В Херсоне отменили региональный статус русского языка 15:51, Политика Глава Apple потребовал от Bloomberg отозвать статью о чипах-шпионах 15:50, Бизнес
Появилось видео с места гибели звезды украинского юмористического шоу
Общество, 20:26
0
Появилось видео с места гибели звезды украинского юмористического шоу

YouTube-канал Kyiv Operativ опубликовал видео с места ДТП в Киевской области, где при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибла 41-летняя актриса украинского юмористического «Дизель Шоу» Марина Поплавская.

Видео: Kyiv Operativ

Авария произошла утром 20 октября на 28-м км трассы Киев — Чоп возле населенного пункта Мила. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и врезался в грузовик MAZ. Всего в автобусе находились 14 пассажиров, четверо получили ранения.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителя автобуса задержали.
Теги: ДТП , Киевская область , Автобус , смерть
Главное
СМИ узнали о влиянии российских ботов на выборы в США с помощью стартапов Политика
Материалы по теме
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП под Киевом Общество
ГИБДД объявила о проверках пассажирских перевозок после ДТП с автобусами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter