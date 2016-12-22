Появилось видео с места гибели звезды украинского юмористического шоу
Общество, 20:26
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Появилось видео с места гибели звезды украинского юмористического шоу
YouTube-канал Kyiv Operativ опубликовал видео с места ДТП в Киевской области, где при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибла 41-летняя актриса украинского юмористического «Дизель Шоу» Марина Поплавская.
Авария произошла утром 20 октября на 28-м км трассы Киев — Чоп возле населенного пункта Мила. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и врезался в грузовик MAZ. Всего в автобусе находились 14 пассажиров, четверо получили ранения.Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителя автобуса задержали.