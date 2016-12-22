В Екатеринбурге экстренно сел лайнер из-за плохого самочувствия пассажира

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге экстренную посадку совершил самолет из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В сообщении говорится, что в Екатеринбурге экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», который направлялся из Омска в Москву.

«Рейс U6-388 Омск — Москва совершил вынужденную посадку в 7.23 (5.23 мск) в Екатеринбурге в связи с плохим самочувствием пассажира», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что пассажир был госпитализирован. При этом самолет все еще находится в Екатеринбурге.