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Главу отдела кадров ГИБДД задержали за заправку машины за госсчет
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Главу отдела кадров ГИБДД задержали за заправку машины за госсчет
Общество, 18:07
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Главу отдела кадров ГИБДД задержали за заправку машины за госсчет

Начальника отдела кадров ГИБДД задержали и поместили под домашний арест за использование служебной карты для заправки личного автомобиля. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД проводят проверку, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. ​1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Если вина главы отдела кадров ГИБДД будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, добавили в МВД России.

В сентябре старший инспектор ГИБДД по городу Сосновый Бор Ленинградской области Евгений Вдовенко получил год тюрьмы условно за поездку в Тунис по паспорту родного брата.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение границы) и ч. 3 ст. 30 (покушение на совершение преступления) УК России.

Проходя паспортный контроль, он «использовал свое внешнее сходство с родным братом» и вылетел из Пулково в Тунис. Инспектора задержали после того, как он прилетел обратно в Россию.

Теги: ГИБДД , злоупотребление полномочиями , задержание
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