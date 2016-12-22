В Петербурге сотрудника ГИБДД осудили за отдых в Тунисе по паспорту брата

Cтаршего инспектора ГИБДД из Санкт-Петербурга Евгения Вдовенко осудили на год лишения свободы условно за поездку в Тунис по паспорту брата. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

По материалам следствия, 12 июля старший инспектор ГИБДД по городу Сосновый Бор Ленинградской области Евгений Вдовенко, «используя свое внешнее сходство с родным братом», показал на паспортном контроле аэропорта Пулково его документы и улетел за границу.

По возвращении 21 июля он вновь предъявил паспорт брата, однако в этот раз его задержала ФСБ. Вину Вдовенко не признал.

Московский суд Санкт-Петербурга признал его виновным по ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение границы) и ч. 3 ст. 30 (покушение на совершение преступления) УК РФ.

В 2015 году рекомендации не выезжать в западные страны разослали сотрудникам в МВД, ФСБ и ФСКН (сейчас в составе МВД). Официально сотрудники данных ведомств могли выехать в одну из 30 стран: Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Бразилию, Вьетнам, Доминиканскую Республику, Египет, Индию, Индонезию, Иорданию, Казахстан, Камбоджу, Камерун, Киргизию, Китай, Кубу, Марокко, Мьянму, Намибию, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турцию, Шри-Ланку, ЮАР и Южную Осетию.

В 2018 году МВД сократило список стран, куда разрешено выезжать сотрудникам ведомства, до тринадцати. Большинство из них — бывшие республики СССР (Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан). Украина и страны Балтии в список не вошли. Полицейским можно выезжать в частично признанные Абхазию и Южную Осетию. Из стран дальнего зарубежья сотрудники МВД могут отдыхать во Вьетнаме, Китае и на Кубе.

В 2017 году комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал полный запрет силовикам выезжать за границу, ранее данную норму поддержали в правительстве.

Согласно действующему федеральному закону «О государственной тайне», право гражданина на выезд из России может быть временно ограничено, если гражданин имеет доступ к сведениям «особой важности» или «совершенно секретным сведениям».