Премьер-министр Греции возглавил МИД после отставки главы ведомства

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас возглавил министерство иностранных дел страны взамен подавшего в отставку Никоса Котзиаса. Об этом сообщает издание Neakriti.

Ципрас принес присягу в качестве главы МИДа 20 октября в президентском дворце в Афинах, на церемонии присутствовал глава государства Прокопис Павлопулос. Затем в МИДе прошла церемония передачи дел, во время которой Ципрас поблагодарил Котзиаса за работу на посту главы министерства.

«Под вашим руководством страна освободилась из болота, в котором долго находилась. Сегодня нас слышал и хотят знать наше мнение. Мы не позволим никому навредить престижу внешней политики Греции», — подчеркнул премьер-министр.

Котзиас ушел в отставку 17 октября. По словам источников газеты Kathemirini, глава МИД остался недоволен тем, что Ципрас не поддержал его в споре с министром обороны Греции Паносом Камменосом. По словам собеседников издания, глава Минобороны обвинил Котзиаса в том, что он неэффективно распоряжается секретными денежными фондами МИДа и в том, что министр является «человеком американского миллиардера Джорджа Сороса».

Котзиас стал министром иностранных дел Греции в 2015 году, в МИД он работал с 1993 по 2008 год. Затем он стал профессором по специальности «Теория международных и европейских исследований» в университете Пирея, после своей отставки Котзиас вернется к преподавательской деятельности.