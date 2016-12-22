СМИ сообщили об отставке главы МИД Греции

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас подал в отставку в среду, на следующий день после напряженной встречи правительства страны, на котором он «схлестнулся» с министром обороны Паносом Камменосом из-за так называемого «соглашения Преспе». Об этом сообщают греческая газета Kathemirini и портал news24.gr. Официального подтверждения МИД Греции не поступало.

Источники газеты рассказали, что Котзиас был недоволен тем, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас не оказал ему поддержку в споре с Камменосом. По данным тех же источников, Камменос обвинил Котзиаса в том, что тот неэффективно управляет секретными денежными фондами министерства и в том, что тот является «человеком американского миллиардера Джорджа Сороса».

Котзиас возглавил МИД в 2015 году. Он однопартиец премьера Ципраса по партии «Сириза». Камменос возглавляет партию «Независимые греки» — младшего партнера в правящей коалиции.

«Соглашение Преспе» было подписано премьер-министром Греции Ципрасом и премьером Македонии Зораном Заевым в июне этого года и получило название по имени озера, на котором прошла встреча премьеров. Соглашение предусматривает переименование Македонии в «Республику Северная Македония», что позволит урегулировать 30-летний спор между странами из-за названия и откроет Македонии возможность вступить в Европейский союз и НАТО.